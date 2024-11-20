Acun Ilıcalı'ya soruşturma başlatıldı

Soruşturma, UEFA Uluslar Ligi maçları sırasında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına dayanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen inceleme kapsamında, Ilıcalı ve söz konusu platform yetkilileri hakkında "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçlamalarıyla detaylı araştırmaların sürdüğü bildirildi.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı, dünkü maçtaki görüntünün ardından başlayan tartışmalar hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur."