Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında istenen ceza açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Yasadışı bahis reklamı ve teşvik" soruşturması kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame hazırlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında istenen ceza açıklandı
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İddianamede, her iki ünlü ismin sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis içeriklerinin tanıtımını yaparak suç işledikleri öne sürüldü. Başsavcılık, her iki isim için de en üst hadden 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis reklamlarında yer aldığı iddia edilen sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlere yönelik incelemeler sürüyor. Daha önce 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof da bulunuyor.

Başsavcılık, yasa dışı bahis suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda iddianame hazırlıklarının devam ettiğini bildirdi.

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