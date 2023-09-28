Bakü ve Moskova Karabağ'ı Görüştü

Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Karabağ’daki son durumu görüştü. Ancak Atlantik cephesi bölgeye burnunu sokmakta ısrarcı. Fransa Erivan’a askeri ateşe, Sünik bölgesine konsolosluk açma kararı aldı. ABD ise varlığını sürdürmek için bölgeye gözlem misyonu atanması istedi.

Bakü ve Moskova Karabağ'ı Görüştü

Azerbaycan’ın perçinlenen Karabağ başarısı Atlantik cephesini korkuttu. Ermenistan’ı barış masasına çağıran Azerbaycan, Rusya ile bölgedeki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Bayramov Ermeni çetelerinin silah bıraktığını ve bölge halkının Azerbaycan ile bütünleşmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Ermeni halkına yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bakü ve Moskova Karabağ'ı Görüştü

Atlantik cephesi ise üçüncü taraf olarak bölgeye sızma girişimlerine başladı. ABD, Karabağ’a uluslararası gözlem misyonu gönderilmesini istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller sözde müttefikler ve ortaklarıyla bu konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Bakü ve Moskova Karabağ'ı Görüştü - Resim : 1
AB ise 5 Ekim’de İspanya’da yapılacak toplantı öncesinde kendi ağırlığını koyma arayışında. Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, Paris'in Erivan'a bir askeri ataşe atama kararı aldı. Sünik bölgesindeyse bir konsolosluk açmayı planladıklarını söyledi. Rusya ABD ve AB’nin bu girişimlerine karşı hem Azerbaycan’ı hem Ermenistan’ı hem de Kafkas ülkelerini uyarmıştı.. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Batı’nın arabuluculuk kapasitesi olmadığını vurgulamış, “Üçüncü tarafların, Kafkasya'daki varlıklarını sağlamaya yönelik boş girişimlerinden kaçınmak çok önemlidir” demişti.

Karelya- Türkiye İş Birliği GüçleniyorKarelya- Türkiye İş Birliği GüçleniyorDış Politika
# Bakü # moskova # Karabağ # Azerbaycan # Ermenistan
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