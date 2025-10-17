Barış ödülünü aldı, katliamı övdü: Machado’dan Netanyahu’ya Gazze ve İran saldırıları için tebrik

Venezuelalı muhalif siyasetçi ve 2025 Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu arayarak, İsrail’in Gazze saldırıları sırasında aldığı “kesin kararlardan” dolayı tebrik etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Machado görüşmede İsrail’in “savaş sırasındaki başarılarını” takdir ettiğini söyledi. Ayrıca Gazze’deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

İRAN SALDIRILARINI ÖVDÜ

Machado, İsrail’in “İran eksenine” yönelik saldırılarını da överek, bu durumun yalnızca İsrail’e değil Venezuela’ya da tehdit oluşturduğunu savundu. Netanyahu’nun da Machado’yu Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasından dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Machado’nun övdüğü bu saldırılara ilişkin olarak Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 21 Kasım’da tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü Gazze saldırılarında 67 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası ise yaralandı.