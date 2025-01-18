Başkentte Yargıtay hakimlerine suikast

İran'ın başkenti Tahran'da Yüksek Mahkeme önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 Yargıtay hakimi hayatını kaybetti, 1 hakim yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Başkentte Yargıtay hakimlerine suikast
Yayınlanma:

İran'ın başkenti Tahran'da Yargıtay hakimlerine yönelik suikast düzenlendi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, olayın yaşandığı yer, Tahran'daki Yüksek Mahkeme'nin önü oldu. Silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim hayatını kaybetti.

Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

Meteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumuMeteoroloji'den kar ve buzlanma uyarısı: İşte il il hava durumuHava Durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı

iran yargıtay suikast
Günün Manşetleri
Gazze'deki ateşkes yarın sabah yürürlüğe girecek
21 terörist etkisiz hale getirildi
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları
Ataşehir'de otel yangını
İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı
Galatasaray, Hatayspor engeline takıldı
Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i devirdi
17 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, görevden uzaklaştırıldı
İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
Çok Okunanlar
Ataşehir'de otel yangını Ataşehir'de otel yangını
İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmasını onayladı
21 terörist etkisiz hale getirildi 21 terörist etkisiz hale getirildi
23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları 23 şehirde Kıskaç-35 operasyonları
Çorum'da feci kaza Çorum'da feci kaza