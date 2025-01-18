Başkentte Yargıtay hakimlerine suikast

İran'ın başkenti Tahran'da Yargıtay hakimlerine yönelik suikast düzenlendi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, olayın yaşandığı yer, Tahran'daki Yüksek Mahkeme'nin önü oldu. Silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim hayatını kaybetti.

Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.