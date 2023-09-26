Batı Trakya Türkleri 8 Gündür Eylemde! Türk Öğrenciler Öğleden Sonra Eğitime Zorlanıyor

Yunanistan, İskeçe’deki Türk öğrencileri öğleden sonra eğitime zorluyor. Okula sabah gitmek isteyen Türk öğrenciler ve aileleri ise eylemde. 8 gündür protestoyu kararlılıkla sürdüren Batı Trakyalı Türkler, “Dönüşümlü eğitime hayır” diyor.

Batı Trakya Türkleri 8 Gündür Eylemde! Türk Öğrenciler Öğleden Sonra Eğitime Zorlanıyor
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Yunanistan, Batı Trakya Türklerini yok sayıyor. Önce Türkçeyi silmeye çalıştı şimdiyse Türk öğrencileri dönüşümlü eğitim altında akşam eğitimine zorluyor.

Yunan Makamlarına Kırmızı Kart!

İskeçe’de yaşayan Türkler 8 gündür eylemde. Çünkü İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün azınlık okulundaki bazı sınıflarda eğitime öğlenci devam edilmesine karar verdi.

Karar, Batı Trakyalı Türklerin tepkisine yol açtı. Batı Trakya Türkleri, İskeçe'deki Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi'nin önünde toplandı. Yetkili makamlara "kırmızı kart" göstererek şehir meydanına yürüdü.

Aslında eğitimin herkes için sabah başlamasının önünde bir engel yok. Ve aslında sınıflar buna müsait. Ancak bunlara rağmen Yunan makamları Türk öğrencilerin öğleden sonra okula gitmesini istiyor. “Dönüşümlü eğitime hayır” diyen Batı Trakya Türkleri de ısrarcı ve eylemlerinde kararlı.

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