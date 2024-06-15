Batı Ukrayna'da savaşın sürmesinden yana

Rusya Devlet Putin, “hırsızlık karşılıksız kalmayacak” diyerek karara tepki gösterdi.



Avrupa, Rusya’nın dondurulan malvarlıklarını Ukrayna’ya finanse edecek…



İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı.



G-7’yi oluşturan ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın imzaladığı ortak bildiride, Rusya karşısında Ukrayna tam destek bir kez daha teyit edildi.



Bildiride, "Ukrayna'nın acil kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamasına ve uzun vadeli toparlanma ve yeniden yapılanma önceliklerini desteklemeye güçlü bir şekilde bağlıyız" denildi.



Otak bildiride, Ukrayna'nın zararının 486 milyar doları aştığı bilgisi verildi. Ukrayna’ya, Avrupa’da dondurulmuş Rus varlıklarının gelirlerinden yararlanarak 50 milyar dolar tutarında ek kredi kaynağı sağlanacağı belirtilen bildiride, “Bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'e açık bir mesajdır.” ifadeleri kullanıldı.



Avrupalı liderler, İsrail’e verilen desteği de yineledi. Liderler, İsrail’in saldırılarında yaşanan sivil can kayıplarını ise kınamakla yetindi.



Öte yandan bildiride, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze'de ateşkes önerisine destek verildi. Anlaşmaya yanaşmayan taraf İsrail olmasına karşın, Hamas'a teklifi kabul etme çağrısı yapıldı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G-7 ülkelerinin, Rus varlıklarının gelirlerini Ukrayna'ya finansa etme kararına sert tepki gösterdi. Putin, bunun "hırsızlık" olduğunu ve cezasızlık kalmayacağını söyledi.

Rusya Lideri, Batı'nın benzer bir malvarlığı dondurmasının kurbanı olabileceği sinyalini verdi.



