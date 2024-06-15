Kedi Eros davasında gelişme! İstinaf kararı onadı

İstanbul Başakşehir’de İbrahim Keloğlan’ın bir sitenin önce asansöründe sonra da koridorunda Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldürmesi vicdanları yaraladı. O görüntüler günlerce konuşuldu.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla teki büyüyünce ikinci dava açıldı. Burada sanık İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 aylık hapis cezası verildi. Cezanın miktarı ve Keloğlan’ın tutuksuz olması tepki çekti. Bunun üzerine karar istinafa taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi (istinaf), Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan verilen cezası kararına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

İSTİNAF: İŞLEMLERDE EKSİK YOK

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade etti.

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve sanığa verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık, sanık avukatının ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.

YARGI SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme, yargılama sonunda sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına ve dosyanın Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne iade edilip sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

CEZADA İNDİRİM

Küçükcekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi de yaptığı yeniden yargılamada sanığı "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 3 yıl hapse çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini takdiri indirim sebebi kabul eden mahkeme, cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.

ADLİ KONTROL UYGULADI

Mahkeme, her ne kadar kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da sanığın aldığı ceza, delillerin toplanmış olması, karartılacak herhangi bir delil bulunmayışı, bu aşamada tutuklanmasının orantılılık ilkesine aykırılık teşkil edeceği gerekçeleriyle sanık hakkında karar kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanması suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Savcılık cezayı az bulması nedeniyle, sanık ile avukatı ise verilen cezayı fazla buldukları iddiasıyla bu karara itiraz etmişlerdi.

ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Savcılık istinaf dilekçesinde, mahkemece üst hadden ceza verilmemesi, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 62. maddesinin uygulanması, mahkumiyet hükmüyle birlikte sanığın tutuklanmaması sebepleriyle, usul ve esas yönünden kararın kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun kabulüyle hükmün bozulması, bununla birlikte sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etmişti.