Batı'dan Barzani'ye üst üste ziyaret

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Batılı ülkelerin bakanlarını üst üste evinde ağırladı. Barzani son bir hafta içinde Almanya, İtalya, Hollanda savunma bakanları ile İngiltere Genelkurmay Başkanı ve Irak ile Suriye’deki IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri’nin komutanı ile görüştü.

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Batı'dan Barzani'ye üst üste ziyaret
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Neçirvan Barzani, son bir haftada Batılı ülkelerle yoğun mesai yürüttü. Geçen hafta içinde Almanya, İtalya, Hollanda savunma bakanları ve İngiltere Genelkurmay Başkanı’nı misafir eden Barzani toplantılarda Suriye’deki durumları ve güvenlik konularını konuştu.

Irak ile Suriye’deki IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri’nin komutanı ile de görüşen Barzani, IŞİD tehlikesinin devam ettiğini söyledi. Görüşmelerde Suriye'deki istikrarın korunmasının ve Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının önemine vurgu yapan Barzani, Batılı ülkelerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Barzani’nin toplantılarda, Kürt Bölgesi’nin sadece Irak içinde değil, bölgesel istikrarı sağlamadaki rolünün de önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Neçirvan Barzani’nin Batılı Savunma bakanlarına, Peşmerge Güçleri ile Irak Ordusu ve Uluslararası Koalisyon Güçleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini aktardığı da öğrenildi. Barzani’nin özellikle IŞİD ile mücadele adı altında Batı’dan rol istediği bu amaçla da yoğun temaslar yaptığı kaydedildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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