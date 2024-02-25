Belarus Lideri Lukaşenko Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kimsenin kimseye iktidar veremeyeceğini söyledi. Belarus Parlamento seçimleri kapsamında Minsk’te bulunan Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın sorusunu yanıtlayan Lukaşenko, “İktidarlar halkın güvenine dayanmalıdır” dedi ve ekledi:

- Seçimimi profesyonellik ve güvenilirliğe dayandırdım. Önümüzde zor bir dönem var, bu nedenle profesyonelliğin yanı sıra güvenilirlik ve Belarus halkına sadakat ön planda olmalı.

Belarus halkı, 4 yıl boyunca görev yapacak 110 milletvekilini belirlemek için sandığa gitti. 20 Şubat’ta başlayan oy verme işlemi, ana oylama günü olan 25 Şubat saat 17 itibarıyla tamamlandı.

Yaklaşık 7 milyon Belaruslu seçmen 4 yıllığına parlamento üyelerini seçmek üzere sandığa gitti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko parlamento seçimleri kapsamında oyunu kullandı. )))))



Lukaşenko, Belarus Devlet Üniversitesi’nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere konuştu.

- İktidarı titreyen ellerle tutamazlar ve kimse kimseye iktidar veremez. Bu, halkın hükümete duyduğu güvene dayanmalıdır. Ben inanıyorum ki halkımızın büyük çoğunluğu yetkililere güveniyor. Her ne kadar eleştirseler de bu normaldir.

Belarus lideri Lukaşenko, parlamento seçimlerini başkent Minsk’te takip eden Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesine de değerlendirmeler yaptı. Lukaşenko, “Batı’nın Belarus, Türkiye, Rusya ve İran gibi ülkelerdeki seçimler için yaptığı antidemokratiklik iddiasını nasıl yorumlarsınız?” sorusuna yanıt verdi.





- Unutulmamalıdır ki Türkler, Belaruslular, Çinliler, Ruslar, Koreliler… Hepsi kendi halkları için oy kullanıyor. Biz de halkımız için faydalı olanı yapacağız. Seçimler bunu gösterecektir. Daha önce olduğu gibi herhangi bir çatışma, çatışma girişimi, isyan gördünüz mü? Görmediniz ve görmeyeceksiniz de. Çünkü biz hatalarımızı görüyor ve buna uygun sonuçlar çıkarabiliyoruz.

ABD’nin dünyada çatışmalar oluşturarak çok kutupluluğu engellemeye çalıştığını belirten Lukaşenko, “Onların demokrasisi savaşa yol açıyor” dedi.



