Belarus'ta yeniden Lukaşenko dönemi! Yüzde 87,6 ile seçimin galibi

Belarus'ta yapılan sandık çıkış anketine göre, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 87,6 oy oranı ile yeniden seçildi. Belarus devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre, cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yerel saatle 20.00'de kapanmasının ardından sandık çıkış anketi sonucu adayların aldığı oy oranları belli oldu.

YÜZDE 87,6 İLE SEÇİMİN GALİBİ LUKAŞENKO

Buna göre mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko yüzde 87,6 ile seçimin galibi olurken, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2,7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1,8, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ise yüzde 1,2 oy aldı. Bütün adaylara karşı oy kullananların oy oranı ise yüzde 5,1 oldu. Anketin 11 bin 948 kişiyle yapıldığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE KATILIM YÜZDE 85,7 OLDU

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, ülkedeki cumhurbaşkanı seçimine katılım oranının yüzde 85,7 olduğunu bildirdi. Karpenko, "Belarus'ta cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı yüzde 85,70 olarak gerçekleşti." dedi.

Tüm sandıklarda durumun sakin ve kontrol altında olduğunu belirten Karpenko, seçim sırasında bazı münferit olaylar dışında yasa ihlali gerçekleşmediğini dile getirdi. Karpenko, adaylardan ve seçmenlerden seçim komisyonuna yönelik bir şikayet gelmediğini vurguladı.

AB: BELARUS'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Belarus'ta bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı. "Belarus'ta bugün gerçekleşen sahte seçim ne özgür ne de adildi" ifadesi kullanılan açıklamada, "Belarus'ta insan haklarına yönelik amansız ve benzeri görülmemiş baskılar, siyasi katılıma ve bağımsız medyaya erişime getirilen kısıtlamalar, seçim sürecini her türlü meşruiyetten mahrum bıraktı. Rejimin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisini seçimlerden sadece 10 gün önce davet etme kararı, bu bağımsız kuruluşun seçim sürecinin kilit aşamalarına erişmesini engelledi. Bu, seçimlerin güvenilirliğinin tamamen yokluğunun bir başka kanıtıdır" denildi. AB'nin Lukaşenko yönetimine yönelik yaptırımlarının süreceğinin belirtildi.