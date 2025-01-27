MSÜ adayları dikkat! Başvurular için son gün

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona erecek. İşte başvuru linki ve ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
MSÜ adayları dikkat! Başvurular için son gün
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı-2025 için başvuruların bugün sona ereceğini hatırlatarak, internet üzerinden bireysel başvuruların bugün saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

Sınav 23 Şubat Pazar günü yapılacak.

2025 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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