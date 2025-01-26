Belarus'tan ilk sonuçlar geldi! Cumhurbaşkanı belli oldu

Belarus devlet televizyonunun duyurduğu anket sonuçlarına göre, Lukaşenko seçimi %87,6 oy oranıyla kazandı. Sandıklar yerel saatle 20.00’de kapanırken, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan sandık çıkış anketinin detayları şöyle:

Adayların Oy Oranları

Aleksandr Lukaşenko (Mevcut Cumhurbaşkanı): %87,6

Sergey Sırankov (Belarus Komünist Partisi): %2,7

Oleg Gaydukeviç (Liberal Demokrat Parti): %1,8

Anna Kanopatskaya (Bağımsız Aday): %1,6

Aleksandr Hijnyak (Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi): %1,2

“Tüm Adaylara Karşı” Oylar: %5,1

Seçimlere katılım oranı ise Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından saat 18.00 itibarıyla %81,50 olarak açıklandı. Sandık çıkış anketi 11 bin 948 katılımcı ile gerçekleştirildi.