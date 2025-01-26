Belarus'tan ilk sonuçlar geldi! Cumhurbaşkanı belli oldu

Belarus’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ilk sonuçlar gelmeye başladı. Açıklanan sandık çıkış anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yarışı açık ara önde götürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Belarus'tan ilk sonuçlar geldi! Cumhurbaşkanı belli oldu
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Belarus devlet televizyonunun duyurduğu anket sonuçlarına göre, Lukaşenko seçimi %87,6 oy oranıyla kazandı. Sandıklar yerel saatle 20.00’de kapanırken, seçim sonuçlarına ilişkin yapılan sandık çıkış anketinin detayları şöyle:

Adayların Oy Oranları

Aleksandr Lukaşenko (Mevcut Cumhurbaşkanı): %87,6
Sergey Sırankov (Belarus Komünist Partisi): %2,7
Oleg Gaydukeviç (Liberal Demokrat Parti): %1,8
Anna Kanopatskaya (Bağımsız Aday): %1,6
Aleksandr Hijnyak (Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi): %1,2
“Tüm Adaylara Karşı” Oylar: %5,1
Seçimlere katılım oranı ise Belarus Merkez Seçim Komisyonu tarafından saat 18.00 itibarıyla %81,50 olarak açıklandı. Sandık çıkış anketi 11 bin 948 katılımcı ile gerçekleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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