DMM'den 'dul maaşı' iddialarına açıklama geldi

DMM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ‘SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu’ iddiası manipülasyon içermektedir. 2008 öncesi SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı yapılmamaktadır. Bu konuda yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek, evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemelidir.”