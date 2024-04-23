Belçika ve Fransa'da PKK operasyonu! PKK'nın televizyon kanallarına baskın yapıldı

Belçika'da, terör örgütü PKK'nın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Polis, ülkenin Flaman Bölgesi'nde yayın yapan PKK destekçisi Sterk tv ve Medya Haber tv’nin ofislerine baskın yaptı.

Operasyon yaklaşık 4 saat sürdü. Bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu.

Federal Savcılık, operasyonun, terörün finansmanının önlenmesi konusunda soruşturma yürüten başka bir Avrupa ülkesinin talebi üzerine yapıldığını açıkladı. Belkiça basını, söz konusu ülkenin Fransa olduğunu yazdı.

Belçika'daki operasyon ile eş zamanlı olarak Fransa'nın başkenti Paris'te de PKK uzantısı "Demokratik Kürt Toplum Merkezi" baskın düzenlediği ve 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa, geçen aylarda terör örgütü PKK üyeleri, Mehmet Kopal, Serhat Gültekin ve Firaz Korkmaz'ı Türkiye'ye iade etmişti.

Belçika ise son dönemde PKK yandaşlarının kışkırtmalarına sahne olmuştu. Türklerin yoğun yaşadığı Cheratte mahallesinde, terör yandaşları Ülkü Ocakları binasını ateşe vermiş, Türklere ait ev ve iş yerlerine saldırmıştı.

ANKARA VE İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU

Öte yandan Türkiye'de de terör örgütü PKK'nın medya yapılanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. İstanbul ve Ankara'da 9 şüpheli gözaltına alındı.