Belçika'da 2 belediyeye Filistin bayrağı asıldı!

Başkent Brüksel'deki Evere Belediyesi ile Liege kentine bağlı Verviers Belediye binalarının protokol girişine, Belçika ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanında Filistin bayrağı asıldı.

Belçika'da 2 belediyeye Filistin bayrağı asıldı!
Editör: Metehan Gül

Filistin'deki insanlık dramı tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. İşgalci İsrail ve Filistin arasındaki gerilim 6. ayında devam etmekte. 

Başkent Brüksel'deki Evere Belediyesi ile Liege kentine bağlı Verviers Belediye binalarının protokol girişine, Belçika ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yanında Filistin bayrağı asıldı.

Belçika'da 2 belediyeye Filistin bayrağı asıldı! - Resim : 1

Belçika-Filistin Derneği Yetkilisi Manon Maree, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların 6. ayı nedeniyle mümkün olduğunca fazla sayıda belediyeye ulaşarak, Filistin bayrağı asma ricasında bulunduklarını aktardı.

Evere ve Verviers olmak üzere yalnızca 2 belediyeden olumlu yanıt aldıklarını belirten Maree, "Saldırıların 6. ayında Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu mesajını vermeyi amaçladık." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # filistin # brüksel
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