Belçika'da PKK kışkırtması! Türklere ait dükkan ve araçlara zarar verdiler

Belçika’da terör örgütü PKK yandaşları yine sokaklardaydı. PKK/YPG destekçisi 150 kişilik grup, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde, Türkiye karşıtı gösteri yapıldı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve Lüksemburg Caddesinde PKK lehine slogan atan grup, taşkınlık çıkardı. Barikatları sökerek çevredeki işyerlerine saldıran gruba, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahale üzerine grup, önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis engeliyle karşılaştı.

Terör örgütü yandaşları, Türklerin yoğunlukta yaşadığı Liege'e bağlı, Cheratte ilçesinde de gece boyunca kışkırtmalar yaptı. PKK lehine slogan atan grup, Türklere ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Yüzlerini gizleyen maskeli grup, molotof kokteylleriyle Ülkü Ocağı binasını ateşe verdi. Saldırının gece saatlerinde olması nedeniyle binanın boş olduğu ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası sokağa inen Türk asıllı vatandaşlar, PKK’lı grubu mahalleden çıkarırken, polisin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı bildirildi.