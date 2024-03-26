Belçika'da PKK kışkırtması! Türklere ait dükkan ve araçlara zarar verdiler

Belçika’nın başkenti Brüksel’de PKK gerginliği tırmanıyor. Terör yandaşları, önce Avrupa Parlamentosu önünde Türkiye aleyhine gösteri yaptı, ardından Limburg’da Türklere ait araçları ateşe verdi. Ülkü ocaklarına kundaklama girişiminde bulunuldu.

Belçika'da PKK kışkırtması! Türklere ait dükkan ve araçlara zarar verdiler
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Belçika’da terör örgütü PKK yandaşları yine sokaklardaydı. PKK/YPG destekçisi 150 kişilik grup, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde, Türkiye karşıtı gösteri yapıldı.

Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve Lüksemburg Caddesinde PKK lehine slogan atan grup, taşkınlık çıkardı. Barikatları sökerek çevredeki işyerlerine saldıran gruba, polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahale üzerine grup, önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis engeliyle karşılaştı.

Terör örgütü yandaşları, Türklerin yoğunlukta yaşadığı Liege'e bağlı, Cheratte ilçesinde de gece boyunca kışkırtmalar yaptı. PKK lehine slogan atan grup, Türklere ait iş yerleri ve araçlara zarar verdi.

Yüzlerini gizleyen maskeli grup, molotof kokteylleriyle Ülkü Ocağı binasını ateşe verdi. Saldırının gece saatlerinde olması nedeniyle binanın boş olduğu ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası sokağa inen Türk asıllı vatandaşlar, PKK’lı grubu mahalleden çıkarırken, polisin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı bildirildi.

Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...Kargo gemisi köprüye çarptı! Köprü yıkıldı...Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Belçika # pkk # kışkırtma
Çok Okunanlar
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere müjde!
Adana'da deprem oldu!
Adana'da deprem oldu!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Galatasaray'dan flaş açıklama!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Belçika'da PKK kışkırtması!
Özgür Özel Atatürk'ü seçim malzemesi yaptı!
Özgür Özel Atatürk'ü seçim malzemesi yaptı!
Öne Çıkanlar Son dakika! Galatasaray^dan Hugh Dallas açıklaması!- Ulusal Haber Son dakika! Galatasaray^dan Hugh Dallas açıklaması!- Ulusal Haber Projesiyle devlet desteği alan genç kadın çiftçi ailesinin çiçek serasını büyüttü! Projesiyle devlet desteği alan genç kadın çiftçi ailesinin çiçek serasını büyüttü!