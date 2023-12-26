Belgrad'daki Batı Destekli Kışkırtmalar Bastırıldı

Ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Vucic, Rus istihbaratınca "Belgrad'da ayaklanma" girişime karşı günler öncesinden uyarıldıklarını açıkladı. Vucic, Sırp halkından evlerine kalmalarını istedi, "Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım" dedi.



Sırbistan'da erken genel seçimlerin ardından Batı destekli turuncu eylemlerin düğmesine basıldı. Batı, Aleksandır Vucic-Sırbistan Durmamalı ittifakının yüzde 46 oyla seçimden zaferle çıkmasını hazmedemedi. Avrupa Birliği fonlarından beslenen muhalafet sokağa sürüldü.



Muhalefet partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, oyların yüzde 23'ünü alarak 2'nci, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) de yüzde 6'sını alarak 3'üncü oldu. Sonuçları kabul etmeyen muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek seçimlerin tekrar yapılması talebiyle eylem çağrısı yaptı.



Başkent Belgrad'da Devlet Seçim Komisyonu önünde başlayan eylemler, Belgrad Belediye Meclisi'nin basmaya kadar taşındı.



"Sırbistan'dan yeniden devrim" pankartları taşıyan göstericiler meclis binasına meşaleler fırlattı, bina kapısını, pencerelerini ve güvenlik kamerasını kırdı.



Sırp polisi turuncu eylemlere müdahale etti. Sokak eylemleri kontrol altına alındı. Polisin sert müdahalesi sonrasında muhalafet partilerinin başkanları açlık grevi başlattı.



Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. 18 Aralık'tan bu yana süren eylemlerin arkasında "dış güçler var" dedi.





- Meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık.

Vucic, Rusya'nın Belgrad'da ayaklanma istihbaratı alır almaz kendileriyle paylaştığını açıkladı. Sırp Lider, eylemlerin arkasındaki güçleri uyardı.

- Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum.





Vucic'in açıklamaları sonrasında AB'den "eylemlere kulak verilmeli" açıklamaları gelirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yabancılar dahil üçüncü bir gücün Sırbistan'da kışkırtma girişiminde bulunduğunu belirtti. Peskov, "Sırbistan yönetiminin yasal düzeni sağlayacağından şüphemiz yok" dedi.



250 sandalyeli Ulusal Mecliste 128 milletvekili çıkarmayı başaran "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı yeni hükümeti tek başına kuracak. Sırp İlerleme Partisi başkanlığından istifa ederek büyük bir ittifakla seçime giren Vucic'in yeni hükümeti kurmakla görevlendireceği isim merakla bekleniyor.