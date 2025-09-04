Berlin’de dehşet: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı var

Almanya basınının aktardığı bilgilere göre, başkent Berlin’de bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 15 kişilik çocuk grubundan 3 çocuk hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, bakıcılarının ağır yaralandığı öğrenildi.

OLAYIN DETAYLARI

Almanya merkezli BILD’in haberine göre kaza, perşembe günü öğlen saatlerinde Berlin-Wedding’de meydana geldi. Saat 13.10 sularında Seestrasse ile Dohnagestell’in kesiştiği noktada araç bir grup insanın üzerine sürüldü.

Olay yerinde çocuk grupları bulunuyordu ve kazada çocukların da yaralandığı bildirildi. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Kazada, aracın daldığı gruptaki 15 çocuktan 3’ü hafif yaralı olarak yakındaki bir kliniğe kaldırıldı.

BAKICI AĞIR YARALI

İlk bulgulara göre, çocukların bakıcısı olduğu belirtilen bir kişi ise ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazada aracın sürücüsünün yaralanmadığı kaydedildi. Alman yetkililer, olayın bir saldırı değil kaza olduğunu açıkladı.

Kazanın ardından aracın sürücüsü yakalandı ve olay yerinden çekilen fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı.