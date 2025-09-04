Sapanca’da gizli kamera skandalı: Bungalov davasında tahliye kararı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalovda ampul içine gizlenen kamerayla özel hayatın gizliliğini ihlal ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S. (48), mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sapanca’da gizli kamera skandalı: Bungalov davasında tahliye kararı
Yayınlanma:

30 Mart’ta Sapanca’daki bir bungalovda tatil yapan Kozan ailesi, yatak odası ve jakuzi bölümünü gören ampulün içine gizlenmiş bir kamera fark etti. Ailenin şikayeti üzerine işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İDDİANAMESİ

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki sanığın ayrı ayrı “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TELEFONU SIFIRLAMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün incelemesinde Hüseyin K.’ya ait cep telefonunun teslim edilmeden önce sıfırlandığı tespit edildi. Ayrıca, bungalovda bulunan gizli kameranın takılı olduğu beyaz ampule ait 7 Mart’ta çekilmiş bir fotoğrafın sanığın telefonunda bulunduğu belirtildi.

MAHKEME KARARI

Dün görülen duruşmada, Hüseyin K. ve Tansel S. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, her iki sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye edilmelerine hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Berlin’de dehşet: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı varBerlin’de dehşet: Araç kalabalığa daldı, çok sayıda yaralı varDünya
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️Yurt
gizli kamera tahliye
Günün Manşetleri
İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu
"64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”
“Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım”
Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!
Filistin, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Suriye mesajları
Türkiye’nin tarım ve gıda üretimi 22 yılda 3 kat arttı!
Vatan Partisi’nden kız ortaokulu uygulamasına tepki
Birleşik Metal-İş’ten dikkat çeken zam talebi
21 ilde FETÖ operasyonu!
Katil zanlısının ifadesi herkesi şoke etti
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Fenerbahçe’de arayış hızlandı! Fenerbahçe’de arayış hızlandı!
Bu bankalar servet kazandırıyor! Bu bankalar servet kazandırıyor!