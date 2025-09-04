Sapanca’da gizli kamera skandalı: Bungalov davasında tahliye kararı

30 Mart’ta Sapanca’daki bir bungalovda tatil yapan Kozan ailesi, yatak odası ve jakuzi bölümünü gören ampulün içine gizlenmiş bir kamera fark etti. Ailenin şikayeti üzerine işletme sahibi Hüseyin K. ve arkadaşı Tansel S. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK İDDİANAMESİ

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, iki sanığın ayrı ayrı “özel hayatın gizliliğini ihlal etme” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TELEFONU SIFIRLAMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün incelemesinde Hüseyin K.’ya ait cep telefonunun teslim edilmeden önce sıfırlandığı tespit edildi. Ayrıca, bungalovda bulunan gizli kameranın takılı olduğu beyaz ampule ait 7 Mart’ta çekilmiş bir fotoğrafın sanığın telefonunda bulunduğu belirtildi.

MAHKEME KARARI

Dün görülen duruşmada, Hüseyin K. ve Tansel S. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, her iki sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek tahliye edilmelerine hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.