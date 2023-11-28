Beyaz Saray KDHC’nin Kadrajında

7 kıtadan öne çıkan haberleri derlediğimiz Dünya Turu ile devam ediyoruz…

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GÖRÜNTÜ: AA

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ES/// İSPANYA—- AA: 33039176-33036838

İspanya'nın Barselona kentinde Akdeniz için Birlik (AiB) 8. Bölgesel Forumu düzenlendi. Foruma katılan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Akdeniz İçin Birlik (UFM) Genel Sekreteri Nasser Kamel ve diğer katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Toplantıda konuşan Borrell'den İsrail'e yerleşim tepkisi geldi, "Bu, meşru müdafaa değildir. Yerleşimler ciddi bir uluslararası insan hakları ihlalidir" dedi.

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ES// RUSYA foto: https://www.aydinlik.com.tr/haber/kremlinden-hamas-aciklamasi-436500

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İsrail'in Gazze operasyonları ile ilgili konuştu. İsrail’in HAMAS'ı yok etmekle güvenliği sağlayamayacağını belirterek, 'Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir.' dedi

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ES// KATAR

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin uzatılması için Katar'ın başkenti DOAH'da MOSSAD ve CIA direktörleri bir araya geldi. Görüşmeye Mısır da katılıyor. Reuters'ın aktardığı habere göre ise Mossad ve CIA yetkilileri, Katar'da ateşkesin uzatılması için görüşmelerde bulundu. Mossad ve CIA yetkilileri, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

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ES//AZERBAYCAN foto: https://www.trthaber.com/haber/dunya/blinken-aliyevle-azerbaycan-ermenistan-arasindaki-dogrudan-gorusmeleri-konustu-714791.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü. Aliyev, Ermenistan’ın barış sürecini istemediğini iletti. Barış anlaşması önerisine 70 gün sonra cevap veren Ermenistan'ın, görüşme sürecini uzatmaya çalıştığını belirtti



Kore Demokratik Halk Cumhuriuyeti, casus uydusuyla Beyaz Saray ve Pentagon'un görüntüsünü aldığını açıkladı. Pyongyang, yörüngeye yerleştirdiği casus uydusunun, Beyaz Saray'ı ve Pentagon'u görüntülediğini duyurdu. Malligyong-1 adlı uydunun ayrıca 25 Kasım'dan bugüne bazı ABD üslerini, NATO ittifakına ait gemileri ve İtalya'nın başkenti Roma'yı da fotoğrafladığı bildirildi.



Almanya'yı kar vurdu: Araçlar yolda, öğrenciler okulda mahsur kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde devam eden kar yağışı, özellikle Hessen eyaletinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. Almanya’da soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle enerji kesintileri yaşandı, buzlanma sonucu çok sayıda trafik kazası meydana geldi, araçlar yolda mahsur kaldı.



Avrupa Merkez Bankası AB’ye enflasyon uyarısı yaptı. Avrupa Merkez Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde gelecek aylarda manşet enflasyonun yeniden yükselebileceğini söyledi. Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda konuştu. "Dünya, hızla artan zorluklarla dolu bir döneme girdi." diyen Lagarde, küresel ekonomide gerilimlerin körüklediği yeni bir jeopolitik manzaranın ortaya çıktığını anlattı.



Japonya Matsusaka ırkı sığır Wagyu açık artırmada 30 milyon yene yani 202 bin dolara satıldı. Birinci sınıf mermer sığır etiyle tanınan Wagyu “Hiroko No.1" isimli, 676 kilogramlık Matsusaka ırkı sığır son 8 yılın en yüksek alıcı fiyatı olarak kayda geçti.