İzmir'deki Su Taşkınında Kamu İhlali

Risk mühendisi Cem Zeren, valilik ve belediyenin afeti bilmesine rağmen kıyı şerindeki otomobilleri kaldırmamasının ihmal olduğunu söyledi.

İzmir’de fırtına ve sağanak nedeniyle 400’ün üzerinde ev ve işyeri hasar aldı, lüks otomobiller sular altında kaldı. Risk mühendisi Cem Zeren, kamunun gerekli önlemleri almadığını söyledi.



Kordon Boyu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bostanlı ve Mavişehir zararın en fazla görüldüğü yerlerin başında geliyor. Zeren sahil kenarındaki otomobillerin zarar görmesini milli servete zarar olarak yorumladı. Kamunun ihmaline dikkat çekti.



Afet süreçlerinde sigortanın önemine değinen Zeren, zarar gören vatandaşlar için sel, dahili su hasarı ve fırtına teminatlarının poliçelerinde olması önemli dedi.



Poliçelerdeki önemli konuların başında de teminatlar geliyor.



Zeren hasar oluşmadan önce alınacak önlemlerin elzem olduğunun altını çizdi.



