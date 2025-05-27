Beyaz Saray’da kokain paniği: FBI Biden dönemindeki dosyaları genişletiyor

ABD’de siyasi ve kamu güvenliği açısından büyük tartışmalara yol açan olaylar tekrar gündemde. FBI, Biden döneminde yaşanan ancak faili meçhul kalan kokain vakası, kürtaj kararı sızıntısı ve bomba yerleştirme olaylarıyla ilgili soruşturmaları genişletme kararı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyaz Saray’da kokain paniği: FBI Biden dönemindeki dosyaları genişletiyor
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2 Temmuz 2023 tarihinde Beyaz Saray’da bulunan şüpheli maddenin yapılan testler sonucunda kokain olduğu ortaya çıkmıştı. Olay, ABD kamuoyunda şok etkisi yaratırken, dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, maddenin ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı bir bölgede bulunduğunu açıklamıştı.

Ancak yürütülen Gizli Servis soruşturmasında kokaini Beyaz Saray’a kimin soktuğu tespit edilememişti. FBI, bu vakaya yeniden odaklanarak soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.

YÜKSEK MAHKEME SIZINTISI

FBI’ın yeniden gündeme aldığı bir diğer dosya ise 2022 yılında ABD Yüksek Mahkemesi’nin “Roe-Wade” kararını bozacağına ilişkin taslak metnin sızdırılması. Ülke genelinde kürtaj hakkını garanti altına alan 1973 tarihli bu kararın iptaline ilişkin belgeler, karar resmileşmeden önce Politico tarafından yayımlanmıştı.

O dönem Başkan Biden, kararın kesinliğine dair açıklama yapmaktan kaçınmış ancak sızıntının ciddiyetini vurgulamıştı.

PARTİ MERKEZLERİNDE BOMBA ŞÜPHESİ

6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre Baskını’nın hemen öncesinde Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti merkezlerine yerleştirilen ancak patlamayan boru tipi bombalar, FBI’ın yeniden açtığı üçüncü dosya olarak öne çıkıyor.

Bombaların bulunması sonrası binalar hızla tahliye edilmişti. FBI o dönem şüpheliye ait kamera görüntülerini paylaşarak halktan yardım istemiş ancak şüpheli kimliğine ulaşılamamıştı. Şimdi bu olayla ilgili de yeni bir ekip oluşturularak, soruşturma kapsamı genişletiliyor.

FBI: "HER İPUCU ÖNEMLİ, HALK DESTEĞİ BEKLİYORUZ"

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Dan Bongino, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bongino, "Yemin ettikten kısa bir süre sonra FBI Direktörü Kash Patel ve ben, kamuoyunun ilgisini çeken bir dizi potansiyel kamu yolsuzluğu vakasını değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bu davaları ya yeniden açma ya da ek kaynak ve soruşturma dikkatini bu davalara yöneltme kararı aldıklarını açıklayan Bongino, soruşturmalara ilişkin herhangi bir ipucuna sahip kişilerin FBI ile temasa geçmesini istedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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