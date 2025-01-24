Beyaz Saray'dan ateşkesle ilgili açıklama

Beyaz Saray, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ateşkesin acilen uzatılması gerektiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beyaz Saray'dan ateşkesle ilgili açıklama
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İsrail ile Lübnan arasında varılan anlaşmaya göre İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için 48 saatten az bir zaman kaldı. İsrail ise yaptığı açıklamada, Lübnan'ın "27 Kasım'da uygulamaya giren ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği" gerekçesiyle, ordunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın İsrail vatandaşlarının İsrail'in kuzeyindeki evlerine güvenle dönüşünün sağlanması konusunda kararlılığını koruduğunu belirten Brian Hughes, aynı zamanda yeni Lübnan hükümetine de destek vermeye devam edileceğini aktardı.

Hughes, "Tüm taraflar, Hizbullah'ın tekrar Lübnan halkı ve komşularını tehdit edecek kabiliyete sahip olmasını engellemeli." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede "İsrail ve Hizbullah" arasındaki geçici ateşkesin "acilen uzatılması" gerektiği kaydeden Hughes, İsrail'in merkezi bölgelerden çekilmeye başlamasının memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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