Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray'dan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
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Beyaz Saray'dan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından yaptı.

Sean Savett, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Savett, ABD başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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