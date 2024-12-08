Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması

Beyaz Saray'dan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bir açıklama geldi. Konuyla ilgili açıklamayı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından yaptı.

Sean Savett, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti.

Savett, ABD başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.