Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama
Yayınlanma:

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci Donald Trump döneminin ilk basın brifinginde açıklamalarda bulunan yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın, görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken, bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu belirtti.

Leavitt, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir." dedi.

Leavitt, Trump'ın bunu yapmaya yetkisi olduğu konusunda Beyaz Saray'ın emin olduğunu ve Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurguladı.

TRUMP BİRÇOK KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

Trump ile Netanyahu bir araya gelecek! İşte kritik görüşmenin tarihiTrump ile Netanyahu bir araya gelecek! İşte kritik görüşmenin tarihiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

donald trump Beyaz Saray abd
Günün Manşetleri
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Otel yangınıyla ilgili "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması
176 kişi ölümle burun buruna geldi!
23 tutuklama, 100 milyon lira mal varlığına tedbir
Otel müdürü resmi kayıtlarda resepsiyon personeliymiş
Çok Okunanlar
Kocaeli'de feci trafik kazası! Kocaeli'de feci trafik kazası!
Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi? ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar! 2025’te emekliye büyük promosyon müjdesi: İşte beklenen rakamlar!
Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor Meteoroloji uzmanı korkutucu diyerek uyardı: Afrika sıcakları geliyor