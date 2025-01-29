Beyaz Saray'dan Trump ile ilgili çarpıcı açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci Donald Trump döneminin ilk basın brifinginde açıklamalarda bulunan yeni Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın, görevinin ilk haftasında çok sayıda federal çalışanın işine son vermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken, bunun Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu belirtti.

Leavitt, "Kendisi yürütme organının başıdır ve bu nedenle yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahiptir." dedi.

Leavitt, Trump'ın bunu yapmaya yetkisi olduğu konusunda Beyaz Saray'ın emin olduğunu ve Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurguladı.

TRUMP BİRÇOK KİŞİNİN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlarda görev yapan birçok kişinin görevine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce kendi aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.