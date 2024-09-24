Beyrut’a İsrail’den bir hafta içinde üçüncü hava saldırısı

Görgü tanıklarına göre, saldırıda bir binanın 4. ve 5. katları hedef alındı. Bu, İsrail’in bir hafta içinde Beyrut'a düzenlediği üçüncü saldırı olarak kaydedildi.

İsrail ordusu saldırıyı doğrulayan bir yazılı açıklama yaptı ve saldırıya ilişkin daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere toplam 558 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1835 kişinin yaralandığını duyurdu. Güney kentlerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelere doğru göç dalgasının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, İsrail’in kuzeyinde de çatışmaların etkileri sürüyor. Hayfa'daki Rambam Hastanesi, Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle panik yaşayan ve hafif yaralanan 11 kişinin hastaneye getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Nehariye kentinde 9 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.