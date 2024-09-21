Beyrut'ta ölü sayısı 31'e yükseldi! Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiği duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Beyrut'ta ölü sayısı 31'e yükseldi! Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu
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İsrail güçleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıdaki can kaybı ve yaralı sayısı ile ilgili Lübnan Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi. Ebyad, İsrail'in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söyledi.

Beyrut'ta ölü sayısı 31'e yükseldi! Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu - Resim : 1

Sağlık Bakanı Ebyad, halen kimliği belirlenemeyen ölülerin olduğunu ve İsrail'in son saldırılarında yaralananlara 2 binden fazla cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Ebyad, "İsrail'in güney banliyölerine dün düzenlediği saldırı tanımlanmış bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Beyrut'ta ölü sayısı 31'e yükseldi! Lübnan Sağlık Bakanlığı duyurdu - Resim : 2

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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