Biden ile G7 liderlerinden İran'a kınama, işgalci İsrail'e tam destek mesajı!

ABD Başkanı Joe Biden ile G7 liderleri, İsrail'e yönelik hava saldırıları düzenleyen İran'ı şiddetle kınarken, İsrail ile tam bir dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Biden ile G7 liderlerinden İran'a kınama, işgalci İsrail'e tam destek mesajı!
Editör: Metehan Gül

ABD Başkanı Biden ve G7 liderlerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları ele alındı.

Liderlerin ortak açıklamasında, "G7 liderleri olarak İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve eşi görülmemiş saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'e ve halkına tam desteğimizi ve İsrail'in savunmasına olan taahhüdümüzü bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran'ın İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlattığı belirtilen açıklamada, İsrail'in ortaklarının da yardımıyla bu saldırıya karşı kendini savunduğu kaydedildi.

İran'ın söz konusu saldırılarının bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da artırdığı savunulan açıklamada, "İran'ın ve bölgedeki unsurlarının bu saldırıları durdurmasını istiyoruz. Bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak adımlara karşılık (İran'a karşı) ilave tedbirler almaya hazırız." değerlendirmesi yapıldı.

G7 liderleri ayrıca, Gazze'deki krizin sona erdirilmesi konusunu görüşerek, rehinelerin serbest bırakılıp bölgeye insani yardımların girişini hızlandıracak acil ve sürdürülebilir bir ateşkes için çalışmaya devam edilmesi vurgusunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # destek
Çok Okunanlar
İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? İşte İran ve İsrail orduları
İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? İşte İran ve İsrail orduları
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
İran'ın operasyonları devam edecek mi?
İran'ın operasyonları devam edecek mi?
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
İsrail'in katliamını destekleyen ülkelerden İran'a kınama!
Öne Çıkanlar Son Dakika! Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü! | Ulusal Haber Son Dakika! Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü! | Ulusal Haber Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı! Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı!