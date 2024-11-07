Biden'dan Trump'a mesaj

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin 37. başkanı olarak seçilen Donald Trump'ı arayıp tebrik etti. Biden 'Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim' dedi

Mert Sagit Mert Sagit
Biden'dan Trump'a mesaj
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. 5 Kasım seçimlerinin sonuçlarına ilişkin de ilk değerlendirmesini yapan Biden, ülkede seçimlerin barışçıl ve sakin geçtiğini ve seçim sisteminin sağlıklı şekilde işlediğini vurguladı.

Seçimleri kazanan Trump'ı dün arayarak tebrik ettiğini kaydeden Biden, "Seçilmiş Başkan Trump ile konuştum ve zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Barışçıl ve düzenli bir geçiş süreci konusunda tüm yönetimimin onun ekibiyle çalışacağı konusunda kendisini temin ettim. Amerikan halkının hak ettiği şey bu" dedi.

Biden, "Başkan olarak görevimi yapacağım, yeminime sadık kalacağım ve anayasaya uygun davranacağım. 20 Ocak'ta burada barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim” ifadelerini kullandı.

HARRİS ÖVGÜSÜ

Demokrat aday Kamala Harris'in çok başarılı bir seçim kampanyası yürüttüğünü değerlendiren Biden, buna mukabil Amerikan halkının bir karar verdiğini ve bu karara uygun davranacaklarını belirtti.

Yaklaşık 2 buçuk ay sonra görevi devredeceğini, kalan başkanlık süresinde elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Biden, "Sadece kazandığınız zaman ülkenizi sevemezsiniz. Sadece aynı fikirde olduğunuz zaman komşularınızı sevemezsiniz" şeklinde konuştu.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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