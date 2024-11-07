Öğrenciler dikkat: 2025'te KYK bursu ne kadar olacak?

KYK bursuna başvurmak isteyen öğrencileri ilgilendiren haber geldi. 2025'te KYK bursu ne kadar olacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 yılı bütçe çalışmalarına bakıldığında 2025'te KYK bursunun ne kadar olacağı öngörülüyor. 2025 yılı bütçe çalışmalarına göre yaklaşık %30'luk bir artış ile 2025'te KYK bursunun yaklaşık olarak 2 bin 500 - 2 bin 600 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

2025'TE KYK BURSU NE KADAR OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı bütçesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında KYK burs ve kredi miktarlarında artış planını gündeme getirdi. Yapılan değerlendirmelere göre burs ve kredilere yaklaşık %30 oranında bir zam öngörülüyor. Bu artış doğrultusunda, öğrencilere sağlanan KYK burs ve kredi tutarının 2.500-2.600 TL aralığında olması bekleniyor. Bakanlık, artış oranlarını belirlerken ekonomik şartlar ve bütçe imkanlarını dikkate aldıklarını ifade etti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam eden görüşmeler sırasında muhalefet partileri, öğrenci burs ve kredi miktarlarının yetersiz kaldığını savunarak 5 bin TL'ye çıkarılması yönünde öneri sundu. Muhalefet yetkilileri, öğrenci yaşam koşullarını iyileştirmek için daha yüksek bir artışın gerekli olduğunu belirtti. Ancak, bu teklif çoğunluk tarafından kabul edilmedi ve mevcut bütçe artış oranları doğrultusunda değerlendirmeler yapılmaya devam edildi.