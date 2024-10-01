Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor! Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler görüşülecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), acil oturumla toplanacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, toplantıda Lübnan ve İsrail'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplanıyor! Lübnan ve İsrail'deki gelişmeler görüşülecek
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Lübnan ve İsrail'deki gelişmeleri ele almak üzere acil oturumla toplanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama, BMGK dönem başkanlığını devralan İsviçre Daimi Temsilciliği'nden geldi.

Açıklamada, BMGK acil oturumunun 2 Ekim'de TSİ 17.00'da gerçekleşeceği ifade edildi.

Oturumun önce açık, daha sonra üye ülkeler arasında istişareler için kapalı formatta geçeceği belirtildi.

Acil oturum, Fransa tarafından talep edildi.

BMGK, Lübnan'daki durumu acil oturumla ele almak için 20 ve 24 Eylül'de de toplanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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