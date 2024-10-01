İsrail'den kritik açıklama: "Bu gece Orta Doğu'da güçlü saldırı düzenleyeceğiz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı düzenlendiği duyurdu. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası basın toplantısı düzenlendi.

İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

"BU GECE ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu.

İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi.