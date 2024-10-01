İran'dan İsrail'e saldırılarla ilgili açıklama: "Daha yıkıcı bir karşılık gelir"

İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan füze saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in ulusal güvenlik ihlallerine cevap verildiğini belirterek, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." açıklamasında bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İran'dan İsrail'e saldırılarla ilgili açıklama: "Daha yıkıcı bir karşılık gelir"
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

"EĞER SİYONİST REJİM CEVAP VERMEYE KALKARSA DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR"

İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan füze saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

İran'dan İsrail'e füze saldırısı! İsrail'de sirenler çalıyorİran'dan İsrail'e füze saldırısı! İsrail'de sirenler çalıyorDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

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