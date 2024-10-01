İsrail'den İran'ın saldırısıyla ilgili açıklama! "Bedeli olacağını" söyledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı düzenlendiği duyurdu.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

İSRAİL'DEN SALDIRIYA YANIT GELDİ: "BEDELİ OLACAK"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrası basın toplantısı düzenlendi.

İran'ın saldırıları nedeniyle hem savunma hem de saldırı pozisyonunda "alarm" durumunda olduklarını söyleyen Hagari, "Bu (füzelerin) ateşin sonuçları olacak. Planlarımız var, seçtiğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Hagari, "İran'a yönelik saldırının yakın bir gelecekte mi yapılacağı" yönündeki soruya "en üst düzeyde hazırlıklı oldukları" cevabını verdi.

HALKA "SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLECEKLERİ" DUYURULDU

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısının son bulmasının ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, gerçekleştirilen durum değerlendirmesinin ardından "ülke genelinde halkın sığınak ve korunaklı yerlerden çıkmasına izin verildiği" belirtildi.

İsraillilerden yeni uyarılar olması halinde bunları dikkate almaları istendi.

Öte yandan ordudan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. Ordudan paylaşılan görüntüde, Halevi ve üst düzey komutanların, durum değerlendirmesini sığınak benzeri bir odada yapmaları dikkati çekti.