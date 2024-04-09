BM'den açıklama! "Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik"

Ekim ayından beri çatışma halinde olan İsrail-Filistin, dünyadan gelen tepkiler büyüyor. BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı hakkında basın toplantısı düzenledi.

BM'den açıklama! "Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik"
Editör: Metehan Gül
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 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, insanlığın Gazze konusunda "ahlaki pusulasını" yitirdiğini söyledi.

Gazze konusunda neden sessiz kaldığının sorulması üzerine Muhammed, kendisinin BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını kaydetti.

Muhammed, kişisel açıklama yapma durumunda olmadığını belirterek, "Ancak benim için en büyük endişe insanlık olarak, uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed bu konuda acil adım atılması gerektiğini vurguladı. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE GAZZE'DE 'BİR NESİL' KAYBEDİLDİ!

Temel hakların inkar edildiği Gazze'de sadece yeniden altyapı inşasının sorunlarını çözemeyeceğini belirten Muhammed, "Burada insanlar, toplumlar ve hayatlar var." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze şeridi # işgalci israil
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