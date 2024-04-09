BM'den açıklama! "Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, insanlığın Gazze konusunda "ahlaki pusulasını" yitirdiğini söyledi.

Gazze konusunda neden sessiz kaldığının sorulması üzerine Muhammed, kendisinin BM Genel Sekreterine bağlı olduğunu ve Genel Sekreter Antonio Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını kaydetti.

Muhammed, kişisel açıklama yapma durumunda olmadığını belirterek, "Ancak benim için en büyük endişe insanlık olarak, uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlaki pusulamızı yitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed bu konuda acil adım atılması gerektiğini vurguladı.

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Temel hakların inkar edildiği Gazze'de sadece yeniden altyapı inşasının sorunlarını çözemeyeceğini belirten Muhammed, "Burada insanlar, toplumlar ve hayatlar var." dedi.