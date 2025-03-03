Bolivya'da çok sayıda kişiyi dolandıran 3 Türk yakalandı!

Bolivya'da ağır iş makinelerinin sahte satışıyla 100’den fazla kişiyi dolandırarak 3 milyon dolar haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 Türk vatandaşı, Peru’nun başkenti Lima’da yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bolivya'da çok sayıda kişiyi dolandıran 3 Türk yakalandı!
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Interpol ajanları, Bolivya tarafından aranan H.K’yi Lima’nın San Isidro Golf bölgesindeki kiralık dairesinde gözaltına aldı. H.K'nin, tarım sektörüne yönelik makine satışı yapacağını söyleyerek mağdurlardan avans aldığı ancak araçları teslim etmediği tespit edildi. Aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı belirlenen iki Türk vatandaşı daha gözaltına alındı.

Peru basınında yer alan haberlere göre, şüpheliler kendilerini mülteci olarak tanıttı ve sosyal medya reklamlarıyla mağdurlara ulaştı. Yapılan araştırmalar, bu kişilerin yalnızca Bolivya değil, Brezilya ve Ekvador’da da benzer dolandırıcılık faaliyetleri yürütmüş olabileceğini ortaya koydu.

H.K'nin Bolivya'daki dolandırıcılığın ardından Brezilya’ya, oradan da Peru’ya geçtiği ve burada yeni kurbanlar bulmak için 20 bin dolarlık sermayeyle bir şirket kurmaya çalıştığı öğrenildi. Şüphelilerin, Lima’nın Miraflores bölgesinde bir ofis kiraladığı da ortaya çıktı.

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