Samsun’da zincirleme trafik kazası! 11 araç hasar gördü

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü. Olay, İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde, sabah saatlerinde yoğun yağmur nedeniyle yolda kayganlaşan zemin sebebiyle gerçekleşti. Kaygan yolda kontrolünü kaybeden araçlar, birbirlerine çarparak zincirleme kazaya yol açtı.

YAĞMUR VE KAYGAN ZEMİN KAZAYA SEBEP OLDU

Yağış nedeniyle kayganlaşan yol, sürücüler için zor anlar yaşattı. Birbirine çarpan araçlar, kaza sonucu çeşitli derecelerde hasar aldı. Kazaya karışan 11 araç, yolda büyük bir tıkanıklığa neden oldu. Ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemleri alarak kazaya karışan araçları kaldırmaya başladı.

Zincirleme kazanın ardından trafikte büyük bir aksama yaşandı. Ekipler, kısa sürede kazaya karışan araçları yerinden kaldırarak trafiğin yeniden normale dönmesini sağladı.