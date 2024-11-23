Bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde gerçekleştirilen 2 ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda biri polis, diğeri ise sivil olarak yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bombalı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Saldırılara ilişkin yapılan açıklamalarda, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde çıkan çatışmalar sonucu 7 militanın öldüğü bildirildi. Bu saldırılar, 21 Kasım’da Şii Müslümanları taşıyan araçlara yapılan ve 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırının ardından gerçekleşti.

PAKİSTAN’DA TERÖR SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

2024 yılının ilk 10 ayında Pakistan genelinde 785 terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda 951 kişi hayatını kaybederken, 966 kişi ise yaralandı. Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde şiddet olayları artmaya devam ediyor. Pakistan hükümeti, bu saldırıların Afganistan’daki Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini öne sürerken, Afganistan bu suçlamaları reddediyor.
Belucistan’da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bölgenin Pakistan’dan ayrılmasını talep ederek, güvenlik güçlerine, sivillere ve bu bölgede faaliyet gösteren şirketlere yönelik saldırılar düzenliyor.

Belucistan, Pakistan’ın en zengin kaynaklara sahip eyaleti olmasına rağmen, ülkenin diğer bölgelerine kıyasla daha az gelişmiş bir durumda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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