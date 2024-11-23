İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda can kaybı 11’e çıktı

İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Basta bölgesindeki bir binaya düzenlediği saldırının bilançosu ağırlaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırıda can kaybı 11’e çıktı
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Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e, yaralı sayısı ise 63’e yükseldi.

Bakanlık, yapılan açıklamada, “Çok sayıda vücut parçası teşhis ediliyor. Son can kaybı, DNA testlerinin tamamlanmasının ardından belirlenecek” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, saldırının hedefinin Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Muhammed Haydar olduğunu öne sürdü. Haydar, Hizbullah’ın en üst düzey askeri organı olan Cihat Konseyi’nin üyesi olarak biliniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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