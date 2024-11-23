Çayırhan madencileri çözüm gelmezse açlık grevine başlıyor!

Genel Başkan Akçul, Pazartesi günü ilgili bakanlıklarla bir görüşme yapılacağını belirterek, “Bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmazsa, salı günü yeraltında bekleyen madenci arkadaşlarımız kendi iradeleriyle açlık grevine başlayacak” dedi. Akçul, müzakere sürecinin tıkandığını ifade ederek, mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

"MADENCİ YA ÖLÜNCE YA DA EYLEM YAPINCA GÜNDEME GELİYOR"

Madencilerin gündeme ancak trajik olaylar ya da eylemlerle geldiğini söyleyen Akçul, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün dördüncü gün ve yetkililer yalnızca ara bir çözümden bahsettiler. Bu bile net bir dille ifade edilmedi. Arkadaşlarımız yeraltında durmaya hevesli değil, ancak süreç onları bu duruma zorladı. Biz yalnızca ekmek kavgası veriyoruz. Tek amacımız huzur ve güvenle çalıştığımız işimize sahip çıkmak.”

Eylemlerinin Türkiye’nin gündeminde geniş yankı bulduğunu söyleyen Akçul, basından ailelere, siyasi parti temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar destek veren herkese teşekkür etti. Akçul, “Dört gündür yanımızda olan herkese minnettarız. Ancak bu süreç sonuçlanıncaya kadar kararlı duruşumuz devam edecek. Kamuoyunun desteğini sürdürmesini bekliyoruz” dedi.

Akçul, özelleştirme sürecinin başladığı günden bu yana müzakere yollarının denendiğini, ancak yetkililerin çözüm üretmekte yetersiz kaldığını söyledi. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Biz gösteri peşinde değiliz. Gündemi çarpıtma derdinde hiç olmadık. Tek derdimiz ekmek davası. Çözüm için tüm yolları tükettik; artık harekete geçilmesi gerekiyor.”

Madenciler, Salı günü başlaması planlanan açlık grevi sonrası süreci aşamalı olarak şekillendireceklerini açıkladı. Sendika yetkilileri, haklarını alana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.