Çayırhan işçileri ayakta: 'Milli enerji satılmasın'

Santral ve madende yaklaşık 500 işçi, özelleştirme sürecinin çalışanların özlük haklarını yok sayarak ilerletildiğini belirtiyor. Eylemdeki işçiler, "20 yıldır bu santrali çalıştırdık. Zamanında kadro sözü verildi ancak şimdi varlık satışı ile hiçbir hakkımız gözetilmiyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

"MİLLİ ENERJİ SATILMASIN"

Eyleme katılan Tes-İş Sendikası Şube Başkanı Sinan Türker, işçilerin taleplerini şu şekilde dile getirdi:

"Geçmişte özelleştirmenin acısını çok çektik. Bu santralde 20 yıl boyunca 10 toplu iş sözleşmesi yaptık. Beşini hakem kurulunda kazanmak zorunda kaldık. Şimdi ise hiçbir işçinin hakkını korumayan bir varlık satışı kararıyla karşı karşıyayız. İşçilerin geleceği belirsiz. Ancak biz bu mücadeleden geri adım atmayacağız."

Çayırhan halkı, eylemci işçilere gece gündüz destek veriyor. Bölgedeki belediyeler de çeşitli yardımlarla işçilerin yanında yer alıyor.

20 Yılın Ardından Devlete Devredilen Santral, Yeniden Özele Hazırlanıyor

Eylemciler, termik santralin 20 yıllık işletme süresinde büyük ölçüde yıprandığını ve eksik bakım nedeniyle verimin düştüğünü belirtti. Özelleştirme sonrası devlete devredilen santralde, şu an iyileştirme ve revizyon çalışmaları yapıldığı ifade ediliyor. Ancak, işçiler santralin onarılmasının ardından tekrar özelleştirilmesine tepki gösteriyor.

"BÖLGENİN GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA"

Türker, özelleştirmenin yalnızca işçileri değil, bölge halkını da endişelendirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Çayırhan’dan Nallıhan ve Beypazarı’na kadar geniş bir alan varlık satışı kapsamında ihaleye çıkarıldı. Bu alanların içerisinde lojmanlar, spor tesisleri, sosyal alanlar ve turistik bölgeler bulunuyor. Böyle bir kararın alınması herkesi şok etti."

"MİLLİ ENERJİ MİLLİ VARLIK OLARAK KALMALI"

İşçiler ve bölge halkı, özelleştirme sürecinin iptali ve kadro taleplerinin karşılanması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtiyor. "Biz milli enerji diyoruz, milli enerji satılmasın" diyen işçiler, haklarını koruyana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.