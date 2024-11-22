Zonguldak'tan Çayırhan'a destek
Çayırhan Termik Santrali’nin özelleştirilmesine karşı direnen emekçilere, Zonguldak’tan destek geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Bize düşen neyse yapmaya hazırız" dedi. Mücadelenin zaferle sonuçlanacağını belirtti.
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Ankara Çayırhan'da direnen maden işçisi, ekmek teknesine dört elle sarıldı. Direniş zaferle sonuçlanana kadar mücadeleyi bırakmayacaklar.
Türkiye Maden İş ve TES-İş öncülüğündeki eyleme Zonguldak’tan büyük bir destek geldi.
Genel Maden İşçileri Sendikası, sahaya inmeye hazır. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, özelleştirmeye karşı direnen işçilerin yanında olduklarını söyledi.
Çayırhan Termik Santrali ve maden ocaklarının özelleştirmesine karşı çıkan Yeşil, enerjide yerli üretime dikkat çekti.