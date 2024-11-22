Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekibine yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve 3 polis memuru yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri zamamlandı. Şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı
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20 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ekiplerine yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı çatışma ihbarı üzerine Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ne gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Olayda 3 polis memuru yaralanmış, yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılmış ve olayı gerçekleştiren zanlı ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı - Resim : 2

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, bu kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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