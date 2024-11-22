Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı

Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik, MİT tarafından Orta Doğu'da yakalanmıştı. Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen Çelik, Türkiye'ye getirilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gri kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakalamıştı.

Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve operasyonda yakalanan terörist Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, MKP terör örgütünün Suriye'deki kırsal kadrosunda faaliyet yürüten, İstanbul ve Tunceli'de iki ayrı soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iki aranması olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Kadir Çelik, Türkiye'ye getirilmesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Çelik'in, MKP terör örgütü içinde faaliyette bulunarak, örgüte ait gazete ve dergilerin dağıtımını yaptığı ve örgüte üye kazandırmak için ikna çalışmaları yürüttüğü belirlendi.

Çelik'in, 2015 yılında MLKP terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri esnada güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilen iki teröristin cenazesinde örgüt lehine sloganı atarak, örgüte ait flama açtığı tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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