İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner “yenidoğan çetesi” hakkında açıklama yaptı

Türkiye'yi derinden sarsan "yenidoğan çetesi" iddialarına ilişkin dava süreci devam ediyor. İddianamenin kabul edilmesinin ardından pazartesi günü başlayan duruşmalarda sanıkların ifadeleri gündem yaratırken, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner “yenidoğan çetesi” hakkında açıklama yaptı
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Doç. Dr. Güner, “Hesabını sormak için her zaman konunun takipçisi olacağız. İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu o sanık kürsüsü olacak,” ifadelerini kullanarak, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Acil Çağrı Merkezi Üzerinden Yönlendirme

Soruşturmaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan bazı kişiler, acil durumdaki yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yönlendirdi. Bu yasa dışı sevklerin bebek ölümlerine yol açtığı ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından adı geçen hastaneler kapatıldı.

18 Kasım’da başlayan davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar tarafından çarpıcı ifadeler verildi. Öte yandan, sağlık sektöründe görevini özveriyle yapan çalışanların önemine dikkat çeken Doç. Dr. Güner, bu tür olaylara karşı durmanın yalnızca hukuki değil, insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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