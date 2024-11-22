İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner “yenidoğan çetesi” hakkında açıklama yaptı

Doç. Dr. Güner, “Hesabını sormak için her zaman konunun takipçisi olacağız. İnsanlıktan nasibini almamış kim varsa sonu o sanık kürsüsü olacak,” ifadelerini kullanarak, sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Acil Çağrı Merkezi Üzerinden Yönlendirme

Soruşturmaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan bazı kişiler, acil durumdaki yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine yönlendirdi. Bu yasa dışı sevklerin bebek ölümlerine yol açtığı ve haksız kazanç sağlandığı iddia edildi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından adı geçen hastaneler kapatıldı.

18 Kasım’da başlayan davanın bugünkü duruşmasında, sanıklar tarafından çarpıcı ifadeler verildi. Öte yandan, sağlık sektöründe görevini özveriyle yapan çalışanların önemine dikkat çeken Doç. Dr. Güner, bu tür olaylara karşı durmanın yalnızca hukuki değil, insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.