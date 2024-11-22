Bombalı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Anori kasabası kırsalında askeri devriye sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Kolombiya basınına göre, saldırıda 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker ve 1 sivil yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bombalı saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
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Saldırının sorumlusu olarak silahlı isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) bağlı Dario Ramirez Castro ve Martinez cepheleri gösterildi. Kolombiya ordusu, saldırının faillerini yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, saldırıya sert tepki göstererek ELN'nin barış sürecine zarar verdiğini söyledi. Cristo açıklamasında, "ELN, bir yandan müzakere masasını işaret ederken diğer yandan şiddeti sürdürüyor. Bu saldırı, örgütün barışa yönelik bir niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Sivillere ve güvenlik güçlerimize yönelik bu tür saldırıları nefretle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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