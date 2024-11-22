Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizlerinde beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Marmara ve Ege denizleri için fırtına uyarısı
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Yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönünden, cumartesi öğle saatlerinden sonra ise 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde ise rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan esmeye başlayacağı ve cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklini alacağı ifade edildi. Fırtınanın gece saatlerinde etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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