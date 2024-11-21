Osman Hamdi Bey’in tablosu Paris’te rekor fiyata satıldı!

Türk sanatının öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey’in “Bursa Ulu Cami Önü” adlı eseri, Paris'teki Drouot Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada tam 571 bin 500 Euro'ya alıcı buldu.

1879 tarihli bu özel tablo, Osman Hamdi Bey’in sanatsal dehasını bir kez daha gözler önüne sererken, Türk sanatının uluslararası platformda gördüğü değeri de ortaya koyuyor.

“Kaplumbağ Terbiyecisi” adlı eseriyle dünya çapında tanınan ressamın bu başyapıtı, sanatseverler arasında büyük ilgi topladı. Açık artırma, Türk sanat tarihine duyulan uluslararası ilginin de önemli bir göstergesi oldu.

SATIŞ TELEFON ÜZERİNDEN OLDU

Hamdi Bey'in 1879 tarihli "Bursa Ulu Cami Önü" adlı tablosu Türkiye'de madencilik şirketi bulunan bir kişi tarafından telefon görüşmesi üzerinden satın alındığı açıklandı.