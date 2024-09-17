Boris Fırtınası Avrupa'yı vurdu: Can kaybı 22'ye yükseldi

Avrupa'yı etkisi altına alan Boris Fırtınası, Romanya'da 7, Polonya'da 7, Avusturya'da 5 ve Çekya'da 3 kişinin ölümüne sebep oldu. Fırtınaya bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Boris Fırtınası Avrupa'yı vurdu: Can kaybı 22'ye yükseldi
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Orta ve Doğu Avrupa’yı kasıp kavuran Boris Fırtınası, şiddetli yağışlara neden olurken bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Polonya’nın güneyinde etkili olan fırtına, Aşağı Silezya, Yukarı Silezya, Opole ve Lubusz bölgelerinde nehirlerin taşmasına yol açtı, çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Polonya Emniyet Müdürlüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini bildirdi. Aşırı yağışların etkili olduğu Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy ve Ladek Zdroj gibi bölgelerde 10’dan fazla kişi kayıp durumda.

Aşağı Silezya, Yukarı Silezya, Opole ve Lubusz bölgelerinde doğal afet durumu ilan edilirken, okullar tatil edildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk, selden etkilenen bölgeler için 1 milyar zloti (230 milyon euro) bütçe ayrıldığını duyurdu.

Fırtınanın vurduğu bölgelerde 60 bine yakın aboneye elektrik verilemiyor. Yetkililer, şehir şebekesinden su içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bölgede 80'den fazla nehrin alarm seviyesini aştığı bildirildi. Güneybatı Polonya’daki Wroclaw ve Opole şehirleri, nehirlerin taşma riskiyle karşı karşıya.

Romanya, Avusturya ve Çekya’da da Can Kaybı

Avusturya’da Boris Fırtınası’nın etkili olduğu Aşağı Avusturya eyaletinde ölü sayısı 5'e çıktı. Tulln an der Donau kasabasında, Tuna Nehri’nin yükselmesi sonucu 81 yaşındaki bir kadın evinde boğularak hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya genelinde yağışlar azalırken, nehirlerdeki su seviyesinin yükselmeye devam ettiği bildirildi.

Çekya’da ise Bruntal ve Krnov kasabalarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Başkent Prag’ın doğusunda, Lipova-lazne köyü yakınlarında bir nehre düşen aracın içinde bulunan 3 kişiye henüz ulaşılamadı. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürerken, sel nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 12 bini geçti.

Romanya’da ise Galati bölgesine bağlı Girivita köyünde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu, böylece ülke genelinde ölü sayısı 7’ye yükseldi. Galati'de 5 bin 400 evin selden zarar gördüğü açıklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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